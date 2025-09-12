米国がG7に中国インドに高関税科すよう要請、金曜日にG7財務大臣ら協議 米国はG7に対しロシア産原油を購入している中国とインドに対し関税を大幅に引き上げるよう圧力をかけている、50%から最大で100%の関税を検討している。FTが報じた。G7財務大臣らは金曜日に関税政策について協議する予定。 欧州連合は経済的影響と中国からの報復の可能性を考慮すると、インドと中国の2つの貿易相手国に高関税を科すことは困難だと主張、