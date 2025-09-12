東日本大震災で津波にのまれながら奇跡的に助かった宮城県南三陸町の佐藤仁町長（７３）が１１日の町議会で、「町を再建するという私の使命は全て終えた」と述べ、１１月５日の任期満了で引退する考えを表明した。佐藤氏の引退で、岩手、宮城、福島３県の沿岸部と福島第一原発事故周辺の４２市町村のうち、震災当時からの首長は３市村のみとなる。佐藤氏は合併に伴う２００５年の町長選で初当選し、現在５期目。１１年３月の震