2001年のアメリカ同時多発テロから24年となった11日、トランプ大統領は現場の一つ、国防総省の追悼式に出席し、「私たちは9月11日を決して忘れない」と呼びかけました。記者「トランプ大統領とメラニア夫人が追悼式典会場に到着しました」アメリカトランプ大統領「きょう、私たちは国全体で2001年9月11日を決して忘れないという神聖な誓いを新たにします」国防総省にはハイジャックされた旅客機が突入し、184人が犠牲となりまし