阪神が２年ぶり７度目のセ・リーグ制覇を達成した。就任１年目の藤川球児監督（４５）が成し遂げた球団史上初となる新人監督Ｖ。ＮＰＢ史上最速で歓喜のゴールを迎えた藤川野球を連載「球児虎火の玉Ｖ凡事徹底の裏側」でひもとく。最終回はコンディション編。◇◇他球団に目を向けると、主力のケガによる長期離脱が目立った今季。藤川阪神には石井の打球頭部直撃のアクシデントはあったが、レギュラー陣は大きなケ