12日午前7時0分、広島県と気象台は、広島市中区、広島市西区、広島市佐伯区、東広島市、廿日市市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・広島市中区・広島市西区・広島市佐伯区・東広島市・廿日市市