櫻坂46の冠番組『サクラミーツ』。3週にわたって放送してきた“サイパン旅行”が、メンバー号泣で感動の完結をむかえた。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！番組からのサプライズでサイパン旅行をプレゼントされたミーツメンバー。番組立ち上げからのメンバーである井上梨名、大沼晶保、武元唯衣、増本綺良の4人で行くサイパン旅行だったが、急遽増本が体調不良で、井上＆大沼＆武元の3人で行くことになった。旅行のプラン