きのう、関東方面の雷雨で新千歳空港では羽田などを発着する２２便が欠航となり、およそ１１００人が空港で一夜を明かしました。新千歳空港ではきのう、関東方面の雷雨の影響で、羽田などを発着する２２便が欠航となりました。空港では足止めされた観光客らおよそ１１００人が配布されたマットや毛布を使うなどして一夜を明かしました。（シンガポールからの観光客）「寝れなかった。とてもうるさかった」北海道エアポӦ