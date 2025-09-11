歯に入れる詰め物で、セラミックと金属、どちらを選べば良いか迷っている方も多いのではないでしょうか。「見た目が気になる」「長持ちさせたい」「費用を抑えたい」など、詰め物に対する要望は個々によって様々です。そこで、セラミックと金属のメリット・デメリットなどを、神保町ミセ歯科・矯正歯科の三瀬先生に詳しく解説してもらいました。 監修歯科医師：三瀬 太記（神保町ミセ⻭科・矯正⻭科） 日本大学