【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月13日に放送される日本テレビ『ith MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 BE:FIRST「Boom Boom Back」「空」BOYNEXTDOOR「Count To Love」「Bling-Bang-Bang-Born」マカロニえんぴつ「いつか何もない世界で」LiSA「紅蓮華」「残酷な夜に輝け」※アーティスト名五十音順 ■LiSAが初登場！BOYNEXTDOORはCreepy Nut