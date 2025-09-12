道警の３０代の男性巡査部長が先月、江別市の駐車場で酒を飲んで車を運転し柵に衝突する事故を起こした疑いがあることが捜査関係者への取材でわかりました。捜査関係者によりますと、江別市の駐車場で先月２２日早朝、柵に衝突した乗用車が発見され駆けつけた警察官が後部座席で寝ている３０代の男性巡査部長を見つけたということです。巡査部長の呼気からは基準値のおよそ３倍のアルコールが検出されました。巡査部長は勤務