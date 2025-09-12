吉永小百合（80）の最新主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治）が9月19日から27日まで開催されるスペイン最大の映画祭「第73回サン・セバスティアン国際映画祭」のオフィシャルセレクションに選出された。10月27日に開幕する第38回東京国際映画祭のオープニング作品にも決まっており、世界へのお披露目上映が続く。作品は女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子さんの挑戦と