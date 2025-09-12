「商品名はフランス語のセボン『良い』と英語のスター『星』の組み合わせと聞いています」と話すカバヤ食品の傍士沙耶加さん＝東京都港区六角形の外箱にチョコレートとアクセサリーのおもちゃが入ったカバヤ食品（岡山市）の「セボンスター」は1979年発売のロングセラーだ。発売45周年を迎えた昨年に初めての大々的なキャンペーンを実施。商品企画を担当する傍士沙耶加（ほうじ・さやか）さんは「女児に人気のインフルエンサーと