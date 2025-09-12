「自分たちにしかできないことがあるんじゃないか」――お二人は昨年末、実に６年ぶりにグラビアに復帰されました。決め手は何だったのでしょうか。エリカ「引退したときは、もうグラビアはやらないと心に決めていました。それでも、ＳＮＳで『復帰してほしい』という声が多く届いて……。この６年の間に私たちの心境も変わり、今なら素敵な作品を届けられると思ったんです」マリナ「私も同じ気持ちです。二人で相談して、グラビア