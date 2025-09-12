通算2000勝以上を記録しているトップジョッキーが全国から集う騎手招待競走「第32回ゴールデンジョッキーカップ」が、9月24日（水）に園田競馬場（兵庫県尼崎市）で行われます。地方・JRAから12人の名手が集結し、3つのレースで腕を競い合います。当日は第14回園田競馬第4日目にあたり、第8競走「ファイティングジョッキー賞」（午後2時30分発走予定）、第9競走「エキサイティングジョッキー賞」（午後3時5分）、第11競走「チ