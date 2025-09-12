日野友輔 俳優・日野友輔の「今」と「これから」を凝縮した1st写真集『hiSTORY 1』が、9月12日に発売。現在、テレビ朝日系『仮面ライダーガヴ』で仮面ライダーヴァレンを演じ、人気急上昇中の彼が、企画監修からストーリー、役のイメージまでを自ら手掛けた渾身のセルフプロデュース作品だ。刑事とボクサー、二つの物語を軸に、俳優としての新たな一面を魅せるこの一冊についてインタビューを実施。写真集に込めた