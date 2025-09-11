株式会社オートバックスセブンは、同社が運営するドローンサッカーチーム「AUTOBACS SEVEN WORKS」が、韓国・全州市で開催される世界大会「FIDA World Cup Jeonju 2025」に日本代表として出場すると発表した。 同大会は、2025年9月25日から27日まで行われ、世界32の国と地域からチームが集結する。そしてAUTOBACS SEVEN WORKSは、第1回全日本選手権で優勝し、代表の座を獲得した。空中ゴール