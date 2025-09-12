【山粼武司 これが俺の生きる道】#23【続きを読む】今なら炎上だけじゃ収まらない…星野監督は正捕手・中村武志さんを日常的にボコボコに一軍デビューを果たしたプロ3年目は20試合に出場したものの、本塁打はゼロ。しかも、その数少ない一軍戦で屈辱を味わった。1989年10月15日の広島戦（広島市民球場）で上原晃（沖縄水産高↓87年ドラフト3位）と先発バッテリーを組んだのだが、俊足好打の正田耕三さんに5度も盗塁を許