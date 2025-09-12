マジック・マイク」シリーズや『親愛なるきみへ』、『デッドプールウルヴァリン』などに出演するチャニング・テイタムが、ギレルモ・デル・トロ監督でリメイクが予定されていた実写版『美女と野獣』のオファーを断り、後悔していることを明かした。【写真】チャニング・テイタムの愛娘がダンスコンテストで優勝！「誇りに思う」チャニングはVanity Fair誌のインタビューで、「僕のキャリアにおける最大の失敗の1つは、ギ