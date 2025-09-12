12日未明、山形県河北町の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む40代男性と連絡が取れなくなっており警察で身元の確認などを進めています。12日午前2時20分ごろ、山形県河北町溝延の無職・小松喜一郎さん（78）宅の「2階が燃えている」と、近所の住民から119番通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で、木造一部２階建ての住まい１棟が全焼状態となり、焼け跡から1