「心臓に感染するかも…?歯のクリーニング・歯石除去をしないほうがいい人の特徴３選と行くべきタイミングを解説します【歯医者 虫歯 プラーク】」と題した動画で、ハプラス歯科の代表歯科医師・木村隆寛氏が、歯石除去のリスクや受診タイミングについて語った。動画は、普段診療室で患者からよく受ける疑問を「会ったことがない患者様にも知ってほしい」として配信されている。 動画内で、木村氏は「歯石を取るこ