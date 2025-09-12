全国各地でクマによる人的被害が後を絶たない。ABEMA的ニュースショーでは、過去にクマに襲われた男性を取材。いまもなお後遺症に苦しんでいるという。【映像】「頭は30針以上」クマ被害にあった直後の様子2023年、北秋田市にある自宅の敷地内でクマに襲われ、顔や頭部を30針以上縫う大けがをした、老舗菓子店・鷹松堂3代目の湊屋啓二さん。現在のけがの状態について「傷が結構深く、ミミズ腫れみたいになっている。2年近く