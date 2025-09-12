【ニューヨーク＝金子靖志】２００１年の米同時テロから２４年を迎えた１１日、ニューヨークの世界貿易センター（ＷＴＣ）跡地などで追悼式典が開かれた。遺族は花束や遺影を胸に祈りをささげた。式典では、最初のハイジャック機がＷＴＣビル北棟に突入した午前８時４６分をはじめ、同ビル南棟やワシントン近郊の国防総省への突入などの時刻に合わせて計６回、黙とうをささげた。遺族は犠牲者全員の名前を交代で読み上げ、「忘