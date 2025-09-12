グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第9話が、11日に放送された。「Chains」のキリングパートを務めたイ・サンウォンの行動に反響が寄せられている。【写真】イ・サンウォンの首に触れ…妖艶なイ・リオ『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『