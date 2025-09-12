アメリカのニューヨーク株式市場で11日、ダウ平均株価が史上最高値を更新し、初めて終値で4万6000ドルの大台を突破しました。11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万6108ドルで取引を終え、9日に付けた史上最高値を更新しました。終値が4万6000ドルの大台を突破するのは初めてです。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数は6587.47、ハイテク株が中心のナスダック総合指数は2万2043.07で取引を終え、それぞれ