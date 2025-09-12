鼻がむずむず、目がかゆい！ 花粉症で花粉の季節は憂鬱という方、多いのでは？ 花粉や動物、食べ物など、アレルギーの原因となるものはさまざまですが、アレルギー反応の強さも人それぞれですよね。【漫画】『100倍アレルギー克服記30年の苦悩から解放されるまで』を第1回から読む「R-1グランプリ」準々決勝進出のお笑い芸人で著者のちびシャトルさんも、幼少期からアレルギーに悩まされてきたひとり。そのアレルギー数値は