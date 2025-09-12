9月19日より、劇場アニメ『ひゃくえむ。』の全国公開がスタートする。同作は大ヒット漫画『チ。―地球の運動について―』を手掛けた魚豊の連載デビュー作で、その内容にはすでに圧倒的な才能の片鱗が見られる。 今回は原作のストーリーをもとに、どのような魅力をもつ作品なのか詳しく紹介していきたい。 物語の主人公は、人よりも走るのがはやい小学6年生・トガシ。走るのが好きなわけ