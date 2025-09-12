米沢市によりますと、12日の午前5時40分ごろ、米沢市門東町3丁目地内でクマ1頭（体長約1m）が目撃されました。 熊が目撃されたのは上杉神社の東側の住宅街です。市の中心部で、これからの時間帯は交通量も増えます。 これまで人的・物的被害の報告はありませんが、市は「付近を通過する際はご注意ください。新たにクマを目撃された方はすぐに市役所又は警察に通報してください」と注意・警戒を呼びかけています。