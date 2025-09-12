ノーヒッターを文字通り目前にして、打たれ、降板となった山本。そこから味方投手陣も打ち込まれ……(C)Getty Images球界全体でも小さくない波紋を生んだ敗北は、同僚の胸にも響くものがあったようだ。物議を醸したのは、現地時間9月6日にドジャースがオリオールズに喫したサヨナラ負けだ。この試合に先発した山本由伸は、9回二死までノーヒッターを続ける快投を披露。誰もが快挙達成を信じた中で、1番のジャクソン・ホリデー