北海道・網走警察署は、2025年9月8日に軽乗用車の中から発見された3人の遺体について、3人の身元が特定され、死因は急性一酸化炭素中毒であったことが分かりました。死亡したのは、福岡県福岡市に住むの男性（30代）と福岡県北九州市に住む女性（10代後半）とオホーツク総合振興局管内に住む女性（10代後半）の3人です。北海道網走市美岬で6日午前10時50分ごろ、付近の駐在所に「きのうから林道に駐車している車がある」とい