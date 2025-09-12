長崎市出身の女性が、地元で開いたおしゃれなカフェ。 洗練された空間で、こだわりのコーヒーとスイーツを提供します。 ブルーベリーのタルトチーズケーキに合わせるのは、水出しのレモンコーヒー。 コスタリカのコーヒーは華やかな香りを楽しめるようワイングラスで提供します。 長崎市若葉町に6月オープンした『ITO COFFEE』