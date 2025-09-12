過去や未来に思いをめぐらせ、愚痴や後悔や反省で頭がいっぱいになってしまうことは、誰にでもあるはずだ。しかし、一見何もしていないように思えるこの時間に、脳はフル活動しているのだという。「ぼーっとする」時間の知られざる役割を、脳神経外科医が解説する。※本稿は、伊古田俊夫『認知症とはどのような病気か 脳の構造としくみから全体像を理解する』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。ぼーっとしている間に活発