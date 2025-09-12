【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】ベッツ、衝撃満塁弾で被弾投手が“大激怒”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したロッキーズ戦で8回、ベッツが完全復活を印象づける衝撃の1発を放った。満塁の場面で左中間スタンドへ放り込むグランドスラム。その直後、被弾したロッキーズ投手が怒りを爆発させる場面があった。ベッツは7月、83打数17安打で打率.205と不