【ソウル＝仲川高志】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は１１日の記者会見で、石破首相退任後の日本との関係について「日本の首相や韓国の大統領が誰かは重要ではない。歴史や領土などの難しいテーマ以外は協力できることが多い」と述べた。「日韓関係で新たな経済協力の枠組みが必要だ」として、経済分野での協力を進める考えを強調した。記者会見は、６月の大統領就任から１００日となるのに合わせて開かれた。韓国側は