朝ドラ「あんぱん」（NHK）では「アンパンマン」のブレイク前夜が描かれている。嵩（北村匠海）のモデル、やなせたかしの自伝を読んだ村瀬まりもさんは「朝ドラでは描かれていないが、実際のやなせ夫人の逆プロポーズの言葉を知ると、夫妻のアンパンマンへの思い入れの理由が分かる」という――。■オジサンから現在のアンパンマンになるまで嵩（北村匠海）「でも、『アンパンマン』は本当に人気がないね（笑）」のぶ（今田美桜）