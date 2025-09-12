昨年末、94歳でこの世を去ったスズキの鈴木修元相談役は、40年以上にわたって世界的なカリスマ経営者であり続けた。その礎となっていたのは、生まれ故郷である岐阜県・下呂への強い思いだった――。※本稿は、永井隆『軽自動車を作った男知られざる評伝鈴木修』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■なぜ故郷を飛び出したのか「修さんは下呂出身である自分のアイデンティティーを、最後まで貫いた」と、秋田スズキ