「ハラスメント」に敏感になっている大人が増えているいっぽう、子どもに対するハラスメントについては問題意識が薄く、教育や躾の名のもとに被害が埋もれがちです。そこで『マンガでわかる！おとなも子どもも知っておきたいハラスメント』で話題になっている名古屋大学の内田良教授に、子どものハラスメント問題についてお話を聞きました。 【画像】「セクハラの可能性あり！」子どもに絶対NGな行為7選 子どもに対するハラス