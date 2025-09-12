愛知県高浜市で11日夕方、原付バイクに乗っていた男性が車に追突され重傷を負いました。車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として調べています。11日午後5時半ごろ、高浜市小池町の市道で「人がうつぶせで倒れている」と110番通報がありました。警察によりますと、高浜市に住む44歳の男性が原付バイクで帰宅途中に、後ろから来た車に追突されたということです。この事故で男性は転倒し、左肩や右腕を骨折する重