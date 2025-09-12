気象庁＝東京都港区気象庁は12日、停滞する前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり大雨が降る恐れがあるとして、東日本や西日本で落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意するよう呼びかけた。中国地方では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水への厳重な警戒が必要だ。気象庁によると、前線が西日本から東日本の太平洋側に停滞し、上空の寒気を伴う気圧の谷が東日本を通過する。東日本や西日本では大雨となる所が