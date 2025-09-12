◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6-5 中日(11日、神宮球場)ヤクルトの高津臣吾監督が試合後、投手陣に苦言を呈しました。先発の吉村貢司郎投手は初回、連打でピンチを招くと、上林誠知選手を内野ゴロに打ち取るも、その間に失点。その後も連打でピンチを背負うと、山本泰寛選手の内野ゴロの間に追加点を許し、初回に2点の先制を許す苦しい立ち上がり。それでも2回以降は無失点の投球を続けて7回2失点と試合を作り、今季6勝目(6敗)を