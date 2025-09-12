◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ スーパーラウンド(11日、沖縄)U-18野球ワールドカップはオープニングラウンドが終了し、スーパーラウンドと順位決定戦がスタートしました。オープニングラウンドを戦ったＡ・Ｂグループの各上位3チームが進んだスーパーラウンド。初戦のパナマ(B3位)とプエルトリコ(A3位)の一戦は、3回に先制したプエルトリコがそのまま勝利しました。2回戦では韓国（A2位）が初回に一挙4得点。チャイニーズ