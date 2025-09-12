きょうも西日本や東日本は雨が降りやすく、激しく降る所もあるでしょう。大気の状態が不安定となります。落雷や突風にもご注意ください。きのうはあちこちで雨雲が発達して、日中は関東で猛烈な雨の降った所がありました。きょうも湿った空気の影響や上空の寒気の影響で、西日本や東日本では大気の不安定な状態が続きます。午前中から雨が降りやすく、局地的に雨脚が強まるでしょう。午後はあちこちで雨雲が発達しやすくなり、東日