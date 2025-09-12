13日に国立競技場で開幕する陸上の世界選手権東京大会で、男子マラソンの近藤亮太（三菱重工）が初めて世界に挑む。2月に初マラソン最高記録をマークした新星は学生時代は無名だったが、近年、多くの名ランナーを輩出する長崎の強豪で力を蓄えた。◇◇◇寒風の中、新星が快記録の2位でゴールに飛び込んだ。2月の大阪マラソン。「特に気負うことなく練習の延長のつもりで走った」という近藤が初マラソン日本最高