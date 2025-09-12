J1福岡は13日、ホームでC大阪と対戦する。今季残り10試合となり、現在は12位。目標とする6位以上までは勝ち点差が13あるが、金明輝監督は「十分にまだ可能性はある」と強調。「ラストスパートという表現が正しいのかどうか分からないが、残り10試合をどのような形に持っていくか。このC大阪戦が大事な一戦になる」と語った。次節は松岡、安藤の主力2人が出場停止。日本代表に選出されていた安藤は故障も発表され、得点源の碓井