「はじめまして。ご挨拶よろしいですか？」 【写真を見る】「蝶番」と「鹿革」がコラボ 職人技光る“名刺入れ”が誕生=静岡・伊豆市 ビジネスの基本マナー「名刺交換」。手にした「名刺入れ」は自分の印象を左右する重要なアイテムです。今回のしずおか産は、伊豆で誕生、蝶番を使った「名刺入れ」です。 9月3日、東京でのイベントに出品展示されました。 ＜来場者＞ 「実際に開けてみるとパカパカ、昔の携帯電話みたい