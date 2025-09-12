11日に関東を襲った記録的な大雨の影響で、羽田空港では欠航や遅延が相次ぎ、多くの利用者が空港で一夜を過ごしました。11日午後、首都圏を襲ったゲリラ雷雨の影響で羽田空港では欠航や遅延が相次ぎ、12日の明け方まで多くの利用者が空港で足止めされていました。利用者は「今日仕事なので帰りたいけどこの状況なので。つらいです。まだまだなので」「2時半くらいまで飛行機の中。動かず止まったままでした」と話しました。大雨に