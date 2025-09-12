【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比25銭円高ドル安の1ドル＝147円17〜27銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1729〜39ドル、172円73〜83銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が来週開く連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを再開するとの観測が広がり、今後の日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となった。