フリーアナウンサーの徳光和夫さん（84）が11日、宅食事業を展開する食品会社のイベントに登場。意外な食生活を明かしました。9月15日は敬老の日ということで、若さの秘けつについて聞かれると「食べられるってことですかね。健たん家って言われるほど、本当によく食べますんで、番組でもバスに乗りながら食べてますけど、あれほとんどおいしいものは完食してます」と語りました。また、脂っこいものはまだ食べられるかという質問