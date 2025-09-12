宮城・仙台市内のスポーツ施設で金属製のポールを盗んだとして、57歳の会社員の男が逮捕されました。窃盗容疑で逮捕された会社員・佐藤健一容疑者（57）は8月、仙台市宮城野区内のスポーツ施設の敷地内で、車止めポール1本と固定していた南京錠を盗んだ疑いが持たれています。佐藤容疑者は「日にちや場所が定かではないので、自分がやったかどうかは分かりません」と、容疑を否認しています。宮城県では6月以降、同様の被害が相次