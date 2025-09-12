タレントの村重杏奈が、化粧をしていない「すっぴん」を公開した。１２日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、自身が登場したビューティー雑誌「美的」のＳＮＳ投稿をシェア。そこでは村重がすっぴんからメイクで変ぼうする様子が掲載されている。村重はすっぴん顔をアップし、「すごくたぬき」とコメントした。ＳＮＳ上にはファンから「すっぴんも綺麗すぎる！」「すっぴん可愛い」「肌綺麗」と素顔を絶賛する声