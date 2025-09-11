「ロエベ パルファム（LOEWE Perfumes）」が、感覚を呼び覚ます新たな香りのキャンドル、「パロサント（Palo Santo）」（170g 1万4300円、610g 3万4100円）を発売した。 【画像をもっと見る】 パロサントは、 唯一無二の植物の個性を香りで描きだすロエベ ホームセンツ（LOEWE Home Scents）コレクションに、奥行きと複雑さのある一章として加わった。シトラスの軽やかさも秘めた、やわらかくウッディ。アトラスシダーを